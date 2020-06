Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Neue Coronavirus-Fälle lasten auf US-Börsen – Dow schließt im Minus

Gefragt waren an der Wall Street unter anderem die Aktien der Pharmafirma PDS Biotechnology. Die Anteilsscheine legten zeitweilig bis zu 15,2 Prozent zu, nachdem der Konzern angekündigt hatte, mit der in Brasilien ansässigen Firma Farmacore Biotechnology an einem Impfstoff gegen Covid-19 zu arbeiten. Zum Handelsschluss lag das Papier noch 4,3 Prozent im Plus.