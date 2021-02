Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Neue Rekordstände an der Wall Street – Twitter-Aktie steigt auf Sieben-Jahres-Hoch

Die Corona-Pandemie hat dem US-Sportartikelhersteller Under Armour im vergangenen Jahr einen Verlust von mehr als einer halben Milliarde US-Dollar eingebrockt. Nach einem unerwartet guten Schlussquartal hofft der Konzern nun im neuen Jahr auf Besserung. 2021 soll wieder steigende Umsätze bringen, im Tagesgeschäft will das Management in die schwarzen Zahlen zurückkehren. Die Aktien kletterten entsprechend um rund neun Prozent.