Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Pandemie-Gefahr in China stoppt Rekordjagd der Wall Street

In Bezug auf den Handelsstreit zwischen China und den USA dämpft US-Finanzminister Steven Mnuchin Erwartungen an die anvisierte nächste Handelsvereinbarung zwischen den beiden Staaten. Das „Phase-2“-Abkommen werde nicht notwendigerweise ein „großer Knaller“, mit dem umgehend alle bestehenden Zölle gestrichen würden, sagte Mnuchin in einem am Dienstag veröffentlichten Interview des „Wall Street Journal“. Womöglich würden die Zölle in mehreren Schritten „der Reihe nach“ wegfallen.