Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Positive Firmenausblicke lassen US-Anleger zugreifen

Der US-Notenbankchef Powell will sich am morgigen Donnerstag über die weiteren geldpolitischen Schritte in der Krise äußern. „Die Anleger erwarten etwas mehr Klarheit darüber, was die Fed im Auge hat. Wir werden wahrscheinlich noch einige Zeit lang ein hohes Maß an Entgegenkommen sehen“, sagte Jeremy Gatto, Manager bei Unigestion in Genf.