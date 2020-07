Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Positive Geschäftszahlen verhelfen US-Börsen zu Plus

Eine Reihe positiv aufgenommener Geschäftszahlen hat am Mittwoch für Kauflaune an der US-Börse gesorgt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete kaum verändert bei 26.383 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 ging 0,5 Prozent höher bei 3233 Zählern in den Handel. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,8 Prozent auf 10.479 Punkte. Auch die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed bei ihrem Zinsentscheid eine weiter lockere Geldpolitik signalisieren dürfte, hob die Stimmung. „Der größte Impulsgeber – zumindest was die Kursoptimisten angeht – ist, woher die nächste Liquiditätswelle kommt“, sagte Andrew Smith, Chefstratege beim Finanzdienstleister Delos Capital Advisors. Die massiven Konjunkturpakete von Regierungen und Notenbanken gelten als ein wichtiger Grund für die Erholung am Aktienmarkt seit März.