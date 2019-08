Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Positive Signale im Handelsstreit treiben die Wall Street weiter an

Ein Gericht in Oklahoma verurteilte Johnson & Johnson zu Schadensersatz in Höhe von 572 Millionen Dollar. Grund für die Verurteilung sei laut Richter Balkman, dass Johnson & Johnson irreführendes Marketing für Schmerztabletten betrieben habe und so eine Mitschuld für die in den USA grassierende Opioidkrise habe. Da die Anklage jedoch einen Schadensersatz von 17 Milliarden Dollar gefordert hatte, legten die Aktien des Pharma-Giganten teilweise bis zu drei Prozent zu.