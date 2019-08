Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 Rezessionsfurcht drückt Stimmung an US-Börsen

12. August 2019 , aktualisiert 12. August 2019, 16:03 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Sollten sich die USA und China nicht einigen, treten am 1. September neue Strafzölle in Kraft. Die großen US-Indizes eröffnen am Montag schwächer.