Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Schwache Eröffnung an der Wall Street

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist überraschend gestiegen. Insgesamt stellten vergangene Woche 861.000 Amerikaner einen Antrag auf staatliche Stütze. „Von Normalität am Arbeitsmarkt kann nicht gesprochen werden“, lautete das Fazit von Helaba-Ökonom Ulrich Wortberg. In der Corona-Pandemie gingen in den USA bislang unter dem Strich an die zehn Millionen Jobs verloren.