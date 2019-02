 Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Schwache Eröffnungskurse an der Wall Street

Die Einnahmen der US-Einzelhändler fielen 1,2 Prozent geringer aus als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das kommt überraschend, hatten Ökonomen doch mit einem leichten Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet. Die Verbraucher gaben beispielsweise weniger Geld in Restaurants aus, ebenso für Bekleidung und Möbel.