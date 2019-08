Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Schwindender Konjunkturoptimismus bremst US-Börse aus

New York Wegen nachlassender Hoffnung auf frischen Schwung für die Konjunktur haben Anleger US-Aktien am Dienstag nur noch mit spitzen Fingern angefasst. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 eröffneten jeweils mit leichten Kursverlusten, nachdem sie zuvor drei Handelstage in Folge im Plus geschlossen hatten.