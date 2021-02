Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Steigende Bond-Renditen setzen US-Aktienmarkt zu – Triebwerksprobleme belasten Boeing-Aktien

Der Ausverkauf an den US-Anleihemärkten macht Aktienanleger nervös. Einige von ihnen gingen zur Eröffnung am Montag auf Nummer sicher und machten Kasse. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 verloren bis zu ein Prozent, nachdem sie in den vergangenen Wochen von Rekord zu Rekord geeilt waren.