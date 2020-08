Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Stimmung an den US-Märkten bleibt optimistisch

Indes geht es wirtschaftlich in den USA scheinbar weiter bergauf. Die US-Amerikaner haben ihren Konsum im Juli weiter gesteigert, jedoch nicht mehr so kräftig wie in den Vormonaten. Nachdem sich die Bürger wegen der Coronakrise stark eingeschränkt hatten, zog der private Verbrauch nun den dritten Monat in Folge an. Er legte im Juli um 1,9 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit 1,5 Prozent gerechnet, nach einem Plus von 6,2 Prozent im Juni.