Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 Tech-Werte an der Wall Street brechen ein – Nasdaq verliert bis zu 5 Prozent

Und auch der US-Volatilitätsindex Vix, das Angstbarometer der Börse, stieg zuletzt, obwohl er normalerweise bei steigenden Aktienkursen fallen müsste. Ein höherer Vix bedeutet: Anlagerprofis erwarten in den kommenden Handelstagen deutliche höhere Schwankungen am Aktienmarkt. Am Donnerstag stieg der Vix um 14 Prozent auf über 30 Punkte.