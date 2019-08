Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Trump-Äußerungen sorgen für negative Stimmung an US-Börsen – Uber-Aktie stürzt ab

In Deutschland wurde der Dax an diesem Freitag durch die politischen Spannungen in Rom belastet. Er schloss 1,28 Prozent im Minus. Gleichzeitig gewann die Bayer-Aktie am Morgen zeitweise mehr als elf Prozent, weil Bayer laut einem Bericht wegen Tausender Glyphosat-Klagen einen Vergleich bis zu acht Milliarden Dollar in den USA anstreben soll. Der oberste Vermittler in dem Streit dementierte diesen Bericht jedoch am Nachmittag, woraufhin die Aktie zeitweise ins Minus rutschte, um 2,64 Prozent im Plus zu schließen.