Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Trump-Tweet verunsichert Anleger – Wall Street schließt im Minus

Beyond Meat vervierfachte zwar den Umsatz und hob seine Prognosen an. Die Papiere des Anbieters veganer Burger rutschten dennoch um zwölf Prozent ab. Drei Monate nach dem Börsengang kündigte das Unternehmen überraschend die Platzierung von 3,25 Millionen Aktien an, deren Kurs sich in dieser Zeit fast verneunfacht hat.