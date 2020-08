Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Trumps Tiktok-Verbot und US-Job-Daten belasten die Wall Street

Technologieaktien gerieten nach dem Vorgehen Trumps gegen TikTok unter Druck. Der US-Präsident verbietet wegen Sicherheitsbedenken per Dekret Transaktionen mit zwei der größten in den USA tätigen IT-Konzernen aus China: ByteDance, dem Eigner der vor allem bei Jugendlichen beliebten Video-App TikTok, und dem WeChat-Betreiber Tencent. Die Anordnungen treten in 45 Tagen in Kraft. Chinas Außenministerium konterte: Die Interessen chinesischer Firmen würden verteidigt, sagte ein Sprecher.