Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Trumps Zoll-Ankündigung setzt Wall Street erneut zu

Zu den Verlierern an der Wall Street zählte mit einem Kursminus von rund zwei Prozent das Index-Schwergewicht Apple. Schon am Vortag war die Aktie abgesackt. Der iPhone-Anbieter gilt als einer der Haupt-Leidtragenden des Zollstreits. Die ebenfalls stark vom China-Geschäft abhängigen Chip-Hersteller AMD, Intel und Micron büßten bis zu 2,7 Prozent ein. Vor allem das Unternehmen NetApp, das im Bereich der Datenspeicherung tätig ist, verlor mit einem Minus von mehr als 19 Prozent an diesem Freitag ordentlich an Wert.