 Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Anleger feiern versöhnliche Töne bei Handelsgesprächen

Für den deutschen Leitindex geht es am Freitagnachmittag kräftig bergauf. Seitdem er am späten Vormittag ins Plus drehte, hat er sich bis auf 11.297 Punkte hinaufgearbeitet, was einem Plus von rund 1,9 Prozent entspricht. Auch der Eurostoxx 50 gewann zuletzt und notierte 1,8 Prozent im Plus bei 3.240 Punkten.