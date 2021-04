Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Anleger greifen vor den Quartalszahlen bei Big Tech zu

Anleger in den USA zeigen sich vor den in dieser Woche anstehenden Quartalszahlen großer Tech-Konzerne optimistisch. Der technologielastige Nasdaq-Index legte am Montag zum Handelsstart 0,3 Prozent auf 14.056 Punkte zu. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breit gefasste S&P 500 stiegen jeweils 0,2 Prozent auf 34.124 beziehungsweise 4190 Punkte.