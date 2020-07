Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Anleger hoffen auf neue Konjunkturhilfen – Netflix-Aktie verliert sechs Prozent

Anleger setzten vor allem auf konjunkturstützende Maßnahmen, wie weitere Steuererleichterungen. Der US-Kongress will am Montag über das nächste Coronavirus-Hilfsgesetz beraten. „Es wird in den nächsten Wochen sehr chaotisch werden, da es bei den Republikanern und Demokraten hin- und hergeht“, sagte David Bahnsen von der gleichnamigen Investmentgruppe. „Ich vermute, dass sie am Ende irgendwo in der Nähe von vielleicht anderthalb bis zwei Billionen Dollar von Steueranreizen landen werden.“