Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Anleger warten auf Hilfspaket – Amazon-Chef verkauft Aktien in Milliarden-Höhe

Die Spitzenvertreter der Demokraten und Vertreter des US-Präsidialamts wollen am Donnerstag einen weiteren Versuch starten, sich doch noch auf ein Hilfspaket zu einigen. Dabei geht es vor allem um die Unterstützung der Millionen von Menschen, die in der Coronakrise ihren Arbeitsplatz verloren haben. Allein in der abgelaufenen Woche meldeten sich erstmals 1,2 Millionen Menschen arbeitslos, etwas weniger als erwartet.