Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Anleger warten Fed-Zinsentscheidung ab

Unmittelbar vor der US-Notenbanksitzung haben sich Anleger an der Wall Street zurückgehalten. Händler rechneten mehrheitlich damit, dass die Fed den Schlüsselzins am Mittwoch um einen Viertelprozentpunkt reduzieren wird. Es wäre die zweite Zinssenkung binnen drei Monaten. Die Entscheidung wird für 20.00 Uhr MESZ erwartet, gefolgt von der Pressekonferenz von US-Notenbankchef Jerome Powell eine halbe Stunde später. Analysten erhoffen sich von Powells Ausführungen vor allem Hinweise darauf, ob weitere Zinsschritte in diesem Jahr anstehen könnten.