 Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen auf dem Rückzug – Kursrutsch bei Celgene

New YorkAnleger an der Wall Street haben sich in Ermangelung ermutigender Signale im Handelsstreit am Donnerstag zurückgehalten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte trat bei 25.980 Punkten auf der Stelle. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,1 Prozent auf 2788 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,2 Prozent auf 7538 Punkte.