Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen beenden Talfahrt – Wall Street schließt leicht im Plus

New YorkDie Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat der Wall Street am Donnerstag das erste Plus der Woche beschert. In New York wurde mit Freude die Äußerung von US-Präsident Donald Trump aufgenommen, die Gespräche mit China liefen gut. Allerdings sei Unsicherheit weiter die Haupttriebfeder am Markt, sagte Peter Kenny, Gründer von Kenny's Commentary.