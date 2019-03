Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen fallen nach überraschend schwachem Stellenmarkt

Im Februar wurden in den USA statt der von Analysten erwarteten 180.000 neuen Stellen lediglich 20.000 aufgebaut und damit so wenig wie seit September 2017 nicht mehr. Auch schwache Importzahlen aus China schürten Konjunktursorgen. Im Handelsstreit winkt außerdem einem Bericht des „Wall Street Journal“ zufolge kein schneller Durchbruch. Keine der beiden Parteien sei der Ansicht, dass eine Vereinbarung unmittelbar bevorstehe, zitierte die Zeitung den amerikanischen Botschafter in China.