Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen im Minus – Tech-Werte unter Druck

An der Preisfront braue sich der perfekte Sturm zusammen, warnte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Derzeit heizten steigende Löhne, steigende Rohstoffpreise und der sich nach der Pandemie auflösende Konsumstau die Inflation an. „Der Preisdruck wird nicht so vorübergehend sein wie die US-Notenbank Fed denkt.“