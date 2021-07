Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen können neue Rekorde nicht halten – Technologiewerte im Plus

Die Rekordjagd an der Wall Street ging am Dienstag zunächst weiter. Der breit gefasste Index S&P 500 und der Nasdaq stiegen zur Eröffnung um bis zu 0,3 Prozent und markierten mit 4356 beziehungsweise 14.687 Punkten jeweils neue Bestmarken. Für den S&P 500 ist es der achte Tag in Folge mit einem Höchstwert. Im Handelsverlauf gaben Dow Jones und S&P 500 ihre Gewinne wieder ab. Im Plus blieb der Index der Technologiewerte Nasdaq 100.