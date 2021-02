Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen melden sich mit neuen Rekorden zurück

Zu den größten Gewinnern am US-Aktienmarkt zählten Werte aus dem Kryptowährungssektor und Unternehmen, die sich mit der Bitcoin & Co zugrundeliegenden Blockchain-Technologie befassen. Sie profitierten vom Sprung der älteste und wichtigste Cyber-Devise Bitcoin über die psychologisch wichtige Marke von 50.000 Punkten. So stiegen die Papiere von Riot, Marathon, Overstock und Silvergate um bis zu 15 Prozent.