Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen notieren uneinheitlich – Technologieaktien gefragt

Die anhaltende Geldflut der US-Notenbank Fed hat die US-Börsen zum Wochenstart nur zeitweise auf neue Bestmarken getrieben. Der S&P 500 ging etwas höher in den Handel und markierte gleich in den ersten Minuten mit 3509 Punkten ein Rekordhoch. Im weiteren Handelsverlauf rutschte er allerdings ins Minus. Dennoch ist es der sechste Tag mit Bestmarken in Folge. Das Barometer steuert zudem auf seinen besten August seit 1984 zu.