Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen rutschen in Minus – Anleger verkaufen Chipwerte

Citigroup: Die Talfahrt bei der Aktie geht weiter. Bereits in den vergangenen elf Handelstag gab das Papier rund 14 Prozent nach und am heutigen kamen weitere 1,7 Prozent Minus hinzu. Am Dienstag hatte der Finanzchef der Citigroup gewarnt, dass sich eine starke wirtschaftliche Erholung in diesem Jahr möglicherweise nicht in bessere Gewinne der Bank niederschlagen wird, und verwies auf eine Verlangsamung im institutionellen Geschäft und höhere Ausgaben.