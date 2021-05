Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen schließen fester – Tech-Werte besonders gefragt

Die Entwicklung bei den Anleihe-Renditen sei auf die offene Frage zurückzuführen, ob US-Präsident Joe Biden sein Konjunkturpaket im erwünschten Umfang durchsetzen könne, sagte Sam Stovall, Chef-Investmentstratege bei CFRA Research in New York. Biden hatte am Freitag angesichts des Widerstands der Opposition das von ihm vorgeschlagene Infrastrukturprogramm eingedampft. Statt der bislang angepeilten 2,25 Billionen Dollar wird den Republikanern jetzt ein Paket mit einem Volumen von 1,7 Billionen Dollar vorgeschlagen.