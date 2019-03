 Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen starten höher – Tesla-Aktie rutscht ab

New YorkAnleger in den USA haben sich am Freitag wieder aus der Deckung getraut. Rückenwind erhielten die Börsen unter anderem von überraschend soliden Konjunkturdaten aus China. „Heute ist ein typischer China-Tag, der Investoren die Zuversicht gibt, dass dort alles rund läuft“, sagte Analyst Andre Bakhos vom Broker New Vines Capital.