Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen starten kaum verändert

New YorkDas nahende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping hält Anleger von Engagements an der Wall Street ab. Auch warten Anleger auf den Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell und halten sich zunächst mit Engagements zurück. Die US-Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 gaben zur Eröffnung am Dienstagrund 0,2 Prozent nach.