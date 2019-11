Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 US-Börsen starten schwach – Zweifel an raschem Deal mit China belasten

Die geplante Aufspaltung von SunPower kommt bei Anlegern gut an. Die Aktien der Solarfirma steigen um elf Prozent. Die Tochter des französischen Ölkonzerns Total will ihre Solarelemente-Produktion unter dem Namen Maxeon abtrennen und an die Börse bringen. SunPower soll sich auf Vertrieb, Energie-Speicherung und Dienstleistungen konzentrieren.