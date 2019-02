 Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen starten schwach

Zu den Verlierern am Aktienmarkt zählte Home Depot. Die Baumarktkette blickt nach einer enttäuschenden Bilanz für 2018 zurückhaltend in die Zukunft. Dies überschattete den angekündigten milliardenschweren Aktienrückkauf und die angehobene Dividende. Home Depot-Titel verloren 3,2 Prozent. Die Papiere des Rivalen Lowe's, der am Mittwoch Zahlen vorlegen will, gaben 1,8 Prozent nach.