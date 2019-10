Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen starten schwächer – Beyond-Meat-Aktien verlieren mehr als 20 Prozent

Beyond Meat: Nach Ablauf der Haltefrist nehmen die Anleger beim US-Fleischersatzhersteller Beyond Meat Reißaus. Die Papiere gaben am Dienstag 20 Prozent nach und waren damit der größte Verlierer. Sie dürften damit auf dem niedrigsten Stand seit fünf Monaten in den Handel gehen. „Etwa drei Viertel der Beyond-Meat-Aktien fallen am Dienstag aus der Haltefrist“, sagte JPMorgan-Analyst Ken Goldman. Die Aktien waren im Mai für 46 Dollar auf den Markt gebracht waren. Bis Juli hat sich der Kurs verfünffacht, seither aber wieder deutlich nachgegeben.