Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen steigen auf neue Rekordmarken – Gamestop-Aktie bleibt volatil

Die Aussicht auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung in den USA durch ein massives Konjunkturpaket lässt die New Yorker Börsen zum Wochenanfang auf neue Höchstmarken steigen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte kletterte zum Handelsstart am Montag um 0,4 Prozent auf 31.267 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,5 Prozent auf 3904 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,6 Prozent auf 13.935 Punkte. Alle drei Indizes markierten damit frische Bestmarken.