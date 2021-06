Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen treten auf der Stelle – Curevac-Fiasko lässt Kurse der Mitbewerber steigen

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist erstmals seit über einem Monat überraschend wieder gestiegen. In der vergangenen Woche beantragten 412.000 Amerikaner die Stütze. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 waren es kaum mehr als 200.000 Anträge. Damit zeichnet sich noch keine Normalisierung am Arbeitsmarkt ab, auf die die Notenbank Fed mit ihrer ultra-lockeren Geldpolitik hinarbeitet.