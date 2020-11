Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen verlieren an Schwung – Aktien von Pharmakonzernen jedoch gefragt

Am Montag hatten die Mainzer Firma Biontech und ihr US-Partners Pfizer mit ermutigenden Test-Ergebnissen Hoffnungen auf die rasche Zulassung ihres Coronavirus-Impfstoffs geschürt und an den Börsen weltweit ein Kursfeuerwerk ausgelöst. Die Aktien dieser beiden Firmen bauten ihre Gewinne am Dienstag aus.