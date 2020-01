Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen vor Handelsdeal etwas höher – Goldman enttäuscht

Nach monatelangen, zähen Verhandlungen wollen US-Präsident Donald Trump und der chinesische Vize-Premierminister Liu He am Mittwoch in Washington das Handels-Teilabkommen unterzeichnen. „Wichtig für die Investoren ist, dass die Spannungen abgebaut werden und dass es einen Weg nach vorne gibt“, sagte Finanzexperte Rick Meckler vom Vermögensverwalter Cherry Lane Investments.