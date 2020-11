Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen ziehen kräftig an – Aktienkurse von Biontech und Pfizer schnellen nach oben

Positive Daten bei der entscheidenden Studie zu einem Corona-Impfstoff sorgen auch in den USA für Freudensprünge an den Börsen. Die Nachricht, wonach das Mittel der Mainzer Biontech und ihres US-Partners Pfizer das Risiko einer Corona-Infektion um 90 Prozent verringert, beflügelte am Montag die Aktienmärkte weltweit.