Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsianer hoffen auf Hilfspaket – Fluggesellschaften gefragt

Alibaba: Die Aktie des chinesischen Onlineriesen Alibaba notiert knapp unterhalb ihres Rekordniveaus von 302 US-Dollar, das sie am Donnerstag an der New Yorker Börse erreicht hatte. Der Marktwert des Unternehmens liegt nun bei 802 Milliarden US-Dollar und festigt weiter seine Position als eines der wertvollsten Technologieunternehmen der Welt. Anleger blicken gespannt dem Börsengang der Alibaba-Tochter Ant Financial entgegen, der zugleich in Hongkong und Schanghai stattfinden soll. Mit geplanten Einnahmen von 35 Milliarden Dollar soll es der größte Börsengang der Welt werden.