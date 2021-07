Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Daten geben Wall Street Auftrieb – S&P 500 setzt Rekord-Serie fort

Ermutigende US-Arbeitsmarktdaten schieben die Wall Street an. Der breit gefasste Leitindex S&P 500 stieg zur Eröffnung am Donnerstag um 0,3 Prozent und markierte mit 4309 Punkten den sechsten Tag in Folge ein Rekordhoch. Der Dow Jones und der technologielastige Nasdaq legten ebenfalls leicht zu, verfehlten vorerst aber neue Bestmarken.