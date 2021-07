Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Inflationsdaten setzen Wall Street zu

Die US-amerikanischen Aktienmärkte geben am Dienstag leicht nach: Die unerwartet stark gestiegene Inflation überschattete den guten Start in die Gewinnsaison des zweiten Quartals. Der Dow-Jones-Index der Industriewerte startete 0,1 Prozent schwächer in den Handel. Am Vortag hatte er auf einem Rekordniveau knapp unter 35.000 Punkten geschlossen. Der breiter angelegte S&P 500 verlor ebenfalls 0,1 Prozent auf 4381 Punkte. Der Technologiewerteindex Nasdaq 100 gewann leicht um 0,1 Prozent.