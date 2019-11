Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Präsident Trump schickt die Wall Street zur Eröffnung ins Minus

Zweifel an einem baldigen Handelsdeal mit China haben die US-Börsen am Mittwoch gebremst. Auch die anhaltenden Proteste in Hongkong verunsicherten die Anleger. Die drei führenden Indizes fielen jeweils um 0,4 Prozent. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab auf 27.595 Punkte, der breiter gefasste S&P 500 auf 3079 und der Index der Technologiebörse Nasdaq auf 8452 Punkte nach.