Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Wirtschaft verliert 701.000 Arbeitsplätze – Börsen starten mit Minus in den Handel

Dazu kommt: Allein in den vergangenen beiden Wochen meldeten sich in den USA zehn Millionen Menschen arbeitslos – so viele wie nie zuvor. Die Auswirkungen dieser hohen Zahl an Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sind in den Arbeitslosenzahlen allerdings noch kaum abgebildet. „Der Stichtag für die sogenannten ‚Payrolls' lag vor der Explosion der Erstanträge. Voll durchschlagen werden diese Zahlen erst im nächsten Monat“, hatte Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner schon vor der Veröffentlichung gewarnt. Die Arbeitslosenquote stieg aber dennoch bereits von zuvor 3,8 Prozent auf 4,4 Prozent an.