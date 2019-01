 Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall-Street-Anleger plagen Konjunktursorgen – Citi-Zahlen enttäuschen

Auf den Magen schlug Börsianern zudem der anhaltende Regierungsstillstand in den USA. Bundesbehörden blieben den 24. Tag in Folge teilweise geschlossen. Das ist der längste sogenannte Government Shutdown der US-Geschichte. Grund hierfür ist der Streit über die von US-Präsident Donald Trump geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko.