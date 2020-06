Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street auf Erholungskurs – Adobe auf Rekordhoch

Nach dem jüngsten Ausverkauf kehren Anleger in den US-Aktienmarkt zurück. Der Standardwerteindex Dow Jones lag am Freitag rund drei Stunden vor Handelsschluss 1,3 Prozent im Plus bei auf 25.468 Punkte, zwischenzeitlich lag er gar rund drei Prozent im Plus. Am Donnerstag war er unter anderem wegen der Furcht vor einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle um knapp sieben Prozent eingebrochen. Der technologielastige Nasdaq und der breit gefasste S&P 500 lagen je rund ein Prozent höher.