Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street auf Erholungskurs – Tesla auf Überholspur

Unterdessen setzten die Titel von Tesla ihre Rekordjagd fort. Sie stiegen um 4,2 Prozent und waren mit 677,94 Dollar so teuer wie noch nie. Damit ist der Elektroauto-Pionier an der Börse fast so viel wert wie die deutschen Konkurrenten BMW und Volkswagen zusammen. Nach jahrelangen Verlusten machte das Batterie-Joint-Venture von Tesla mit dem japanischen Elektronik-Konzern Panasonic erstmals einen Quartalsgewinn.