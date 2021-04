Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street auf Erholungskurs – Umsatzschwund verschreckte Anleger bei American Express

Delta Air Lines: Die Aktien stiegen um 0,6 Prozent. Die Fluggesellschaft hatte weitere 25 Flugzeuge des Typs Airbus A321neo bestellt hatte, die zu den 100 A321neo-Flugzeugen hinzukommen, die Delta bereits im Jahr 2017 in Auftrag gegeben hatte. Hinzu kommt die Zuversicht, dass der Flugverkehr nach der Pandemie zurückkehren wird.

Silicon Laboratories: Die Aktie schnellte um über 9,4 Prozent in die Höhe. Skyworks Solutions hatte den Kauf des Infrastruktur- und Automobilgeschäfts für 2,75 Milliarden Dollar in bar bestätigt hat. Die Skyworks-Aktie steigen ebenfalls, der Kurs legt 4,5 Prozent zu.